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В Одесі всі пляжі визнали непридатними після підриву Каховської ГЕС

Фото: в Одесі всі пляжі визнали непридатними для купання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Всі пляжі Одеси визнані непридатними для купання через суттєве погіршення стану води. Купатися на них заборонено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду Одеси.

Йдеться про стан води у відкритих водоймах. Зокрема, про Чорне море та Білгород-Дністровський лиман.

"Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеси", - йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 17 червня.

Небезпечна вода

Нагадаємо, після підриву Каховської ГЕС частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена. У Чорне море потрапило багато сміття, речей та небезпечних речовин, а узбережжя моря перетворилися на сміттєзвалища.

Вчора в Одесі повідомили про результати лабораторних досліджень води. Фахівці виявили збудники інфекційних хвороб. Жителям Одеської області рекомендували не купитися у морі, лимані та річках, а також не ловити там рибу.

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Одеса