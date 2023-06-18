В Одессе все пляжи признали непригодными после подрыва Каховской ГЭС

Речь идет о состоянии воды в открытых водоемах. В частности, о Черном море и Белгороде-Днестровском лимане.

"Пляжи Одессы признаны непригодными для купания из-за существенного ухудшения состояния воды в открытых водоемах (море, лиман) и реальной опасности для здоровья населения города Одессы", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 17 июня.

Опасная вода

Напомним, после подрыва Каховской ГЭС, часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена. В Черное море попало много мусора, вещей и опасных веществ, а побережье моря превратилось в свалку.

Вчера в Одессе сообщили о результатах лабораторных исследований воды. Специалисты обнаружили возбудители инфекционных заболеваний. Жителям Одесской области рекомендовали не купиться в море, лимане и реках, а также не ловить рыбу.

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