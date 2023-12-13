ua en ru
Ср, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

С-400 та "Іскандер". РФ уночі запустила по Києву 10 ракет, - Генштаб

Київ, Середа 13 грудня 2023 08:23
UA EN RU
С-400 та "Іскандер". РФ уночі запустила по Києву 10 ракет, - Генштаб Фото: Генштаб уточнив, якими ракетами росіяни атакували Київ 13 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в ніч на 13 грудня атакували Київ десятьма ракетами. Загарбники випустили зенітні ракети С-400 та крилаті ракети "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

"Також поточної доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети "Іскандер")", - йдеться у повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети, які летіли на Київ.

Крім того, росіяни випустили по Україні 10 дронів-камікадзе іранської розробки. Сили ППО знищили всі ворожі "шахеди".

Що відомо про атаку

Цієї ночі російські загарбники атакували Київ ракетами. Варто зазначити, що у столиці пролунала серія вибухів у районі лівого берега. Повітряна тривога була оголошена після вибухів.

Як відомо, прямого влучання ракет у Києві не було, але через падіння уламків є пошкодження щонайменше у трьох районах. За останніми даними, внаслідок атаки 53 особи постраждали, серед них є діти.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці "прильотів" уламків російських ракет. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ракети ракетна атака Війна в Україні Війна Росії проти України ракетный удар
NEWS
Нічний удар балістики по Києву: фоторепортаж з місця подій
Нічний удар балістики по Києву: фоторепортаж з місця подій
DAILY
Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилась з МВФ на 2024 рік