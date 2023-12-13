С-400 та "Іскандер". РФ уночі запустила по Києву 10 ракет, - Генштаб

Російські окупанти в ніч на 13 грудня атакували Київ десятьма ракетами. Загарбники випустили зенітні ракети С-400 та крилаті ракети "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Facebook.

"Також поточної доби російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Києву, застосувавши 10 ракет (зенітні керовані ракети С-400, крилаті ракети "Іскандер")", - йдеться у повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено усі ракети, які летіли на Київ.

Крім того, росіяни випустили по Україні 10 дронів-камікадзе іранської розробки. Сили ППО знищили всі ворожі "шахеди".

Що відомо про атаку

Цієї ночі російські загарбники атакували Київ ракетами. Варто зазначити, що у столиці пролунала серія вибухів у районі лівого берега. Повітряна тривога була оголошена після вибухів.

Як відомо, прямого влучання ракет у Києві не було, але через падіння уламків є пошкодження щонайменше у трьох районах. За останніми даними, внаслідок атаки 53 особи постраждали, серед них є діти.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці "прильотів" уламків російських ракет. Детальніше про це - у нашому матеріалі.