В Одессе в результате повторных ракетных обстрелов погибли работники экстренных служб
В результате повторного ракетного удара РФ по Одессе погибли работники экстренных служб. Также известно о раненых медиках и спасателях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.
"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место", - написал он.
Как отметил Кипер, среди медиков и спасателей также тяжело раненые. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, российские кафиры нанесли ракетный удар по Одессе 15 марта. Сообщалось, что в результате атаки пострадали.
Взрывы в Одессе
Сегодня после 11:00 в Одессе раздались взрывы. На этом фоне в Одессе и области объявили воздушную тревогу.
Позже в сети сообщили о повторных взрывах в Одессе.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракет по направлению к Одессе, а также об угрозе ударов баллистики для южных областей.
Хаотические обстрелы РФ
Стоит добавить, что российские оккупанты в последнее время наносят точечные удары по Одесской области с самолетов тактической авиации. За последние недели россияне выпустили несколько ракет с самолетов в районе Черного моря. Часто вражеские ракеты не достигали цели или уничтожались на подлете.
Военные отмечают, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, чтобы испытать и разведать противовоздушную оборону Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.