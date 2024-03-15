В Одессе в результате повторных ракетных обстрелов погибли работники экстренных служб

В результате повторного ракетного удара РФ по Одессе погибли работники экстренных служб. Также известно о раненых медиках и спасателях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

"К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на место", - написал он. Как отметил Кипер, среди медиков и спасателей также тяжело раненые. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Напомним, российские кафиры нанесли ракетный удар по Одессе 15 марта. Сообщалось, что в результате атаки пострадали.