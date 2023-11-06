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В Одесі внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено художній музей та водогін

Фото: в Одесі внаслідок обстрілу серйозно пошкоджено художній музей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Внаслідок російської атаки в Одесі серйозно пошкоджено Художній музей, а також водогін та низку будівель.

Про це заявив міський голова Одеси Геннадій Труханов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Трохи туди, трохи сюди і могли б ми втратити багато наших зразків, експонатів, дуже відомих у всьому світі. На щастя, цього не сталося", - зазначив мер міста.

За його словами, вранці районна адміністрація працюватиме для допомоги людям, чиї будинки зазнали пошкоджень внаслідок російської атаки.

"Вранці працюватиме наша районна адміністрація, оформлятиме документи для допомоги всім, хто тут постраждав. Постраждала покрівля житлового будинку, зробимо обстеження і відновлюватимемо, тому що йдемо в зиму. Зараз ситуація не проста, тому що пошкоджено водовід, достатньо високого тиску", – додав Труханов.

Обстріл Одеської області 5 листопада

Російські війська вчора, 5 листопада, двічі обстріляли Одесу та область. Так, вдень в обласному центрі лунали вибухи. Пізніше стало відомо, що окупантиобстріляли Одеську область. Зокрема, загарбники випустили з акваторії Чорного моря та направили на регіон протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вечірнього удару росіян по Одесі осколкові поранення отримали п'ятеро людей, їм надано необхідну допомогу.

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