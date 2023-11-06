RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе в результате обстрела серьезно повреждены художественный музей и водопровод

Фото: в Одессе в результате обстрела серьезно повреждены художественный музей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В результате российской атаки в Одессе серьезно поврежден Художественный музей, а также водопровод и ряд зданий.

Об этом заявил городской голова Одессы Геннадий Труханов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Немного туда, немного сюда и могли бы мы потерять многие наши образцы, экспонаты, очень известные во всем мире. К счастью, этого не произошло", - отметил мэр города.

По его словам, утром районная администрация будет работать для помощи людям, чьи дома получили повреждения в результате российской атаки.

"Утром будет работать наша районная администрация, оформлять документы для помощи всем, кто здесь пострадал. Пострадала кровля жилого дома, сделаем обследование и будем восстанавливать, потому что идем в зиму. Сейчас ситуация не простая, потому что поврежден водовод, достаточно высокого давления", - добавил Труханов.

Обстрелы Одесской области 5 ноября

Российские войска вчера, 5 ноября, дважды обстреляли Одессу и область. Так, днем в областном центре раздавались взрывы. Позже также стало известно, что оккупанты обстреляли Одесскую область. В частности, захватчики выпустили из акватории Черного моря и направили на регион противорадиолокационную ракету Х-31П.

Позже стало известно, что в результате вечернего удара россиян по Одессе осколочные ранения получили пять человек, им оказана необходимая помощь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВторжение России в Украинуракетный удар