В Одесі внаслідок обстрілу постраждали четверо людей та кішка: фото з наслідками атаки

Приморський бульвар

Приморський бульвар, як нагадав Кіпер, входить до переліку обʼєктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Під час атаки ворожий дрон влучив посеред бульвару, внаслідок чого були вибиті вікна у історичних памʼятках, пошкоджені фасади, побиті ліхтарі та лави.

Ринок "Привоз"

Через атаку дрона згоріли два торгових павільйони.

Фото: наслідки обстрілу Одеси (t.me/odeskaODA)

Житловий будинок

У тому ж числі під час обстрілу, за словами голова ОВА, було пошкоджено житловий будинок з 5 по 8 поверхи. Під час атаки постраждали четверо людей та кішка. Всім було надано медичну допомогу на місці.

"Також пошкоджені адміністративна будівля та АЗС. На місцях триває ліквідація наслідків російської атаки. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одеської області", - додав Кіпер.

Фото: наслідки обстрілу Одеси (t.me/odeskaODA)