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В Одессе в результате обстрела пострадали четыре человека и кошка: фото с последствиями атаки

Фото: последствия обстрела Одессы (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

В результате удара по жилому дому в Одессе пострадали четыре человека и кошка. Кроме того, Враг попал по Приморскому бульвару, рынку "Привоз" и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера.

Приморский бульвар

Приморский бульвар, как напомнил Кипер, входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во время атаки вражеский дрон попал посреди бульвара, в результате чего были выбиты окна в исторических памятниках, повреждены фасады, побиты фонари и скамейки.

Рынок "Привоз"

Из-за атаки дрона сгорели два торговых павильона.

 

Фото: последствия обстрела Одессы (t.me/odeskaODA)

Жилой дом

В том же числе во время обстрела, по словам главы ОВА, был поврежден жилой дом с 5 по 8 этажи. Во время атаки пострадали четыре человека и кошка. Всем была оказана медицинская помощь на месте.

"Также повреждены административное здание и АЗС. На местах продолжается ликвидация последствий российской атаки. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области", - добавил Кипер.

 

Фото: последствия обстрела Одессы (t.me/odeskaODA)

 

Обстрел Украины в ночь на 24 июля

С начала полномасштабной войны россияне регулярно прибегают к обстрелам территории Украины. Для атак враг применяет ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (КАБы), артиллерию и беспилотники. К атакам дронами террористы прибегают фактически каждую ночь.

Этой ночью, кроме Одессы, враг также атаковал Черкассы. В результате удара по жилым кварталам областного центра, ранения получили семь человек, среди которых один ребенок.

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