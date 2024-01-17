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В Одесі внаслідок атаки "Шахедів" без опалення залишилися понад півсотні будинків

Одеса, Середа 17 січня 2024 11:07
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В Одесі внаслідок атаки "Шахедів" без опалення залишилися понад півсотні будинків Фото: в Одесі внаслідок атаки "Шахедів" без опалення залишилися понад півсотні будинків (t.me/SJTF_Odes/5387)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок нічної атаки "Шахедів" в Одесі пошкоджена тепломережа, без опалення залишилися 58 будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Внаслідок пошкодження тепломережі, без опалення наразі перебуває 58 будинків в м. Одесі. Термін виконання відновлювальних робіт - доба", - повідомив Кіпер.

Він додав, що всі відповідні служби продовжують працювати біля постраждалого внаслідок нічної атаки будинку.

Один постраждалий нині ще у лікарні, його життю нічого не загрожує. Ще дві жінки продовжують лікуватися вдома.

Нічна атака РФ по Україні 17 січня

Російські війська сьогодні вночі, 17 січня, запустили територією України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед" з південного напрямку.

Після попередження про загрозу атаки безпілотників в Одесі було пошито кілька гучних вибухів. Пізніше стало відомо, що окупанти по місту завдали ударів дронами-камікадзе. У ДСНС показали фото та відео наслідків ворожої атаки. Повідомляється, що вогонь охопив багатоповерхівку, а також кілька автомобілів.

Також учора ввечері, 16 січня, російські війська вдарили по Харкову. Поранення отримали 17 людей, один чоловік загинув. Також пошкоджено 19 житлових будинків.

Загалом війська РФ атакували територію України із застосуванням 20 ударних безпілотників та двох ракет С-300. Сили ППО знищили 19 дронів-камікадзе.

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