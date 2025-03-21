"Зустрілися (з президентом Чехії, - ред.) у місті Одеса, яку щоночі тероризує Росія. Саме під час нашої зустрічі Російська Федерація запустила три групи "Шахедів" на місто. Весь цивілізований світ має бачити злочини Росії проти України", - написав Кулеба.

Фото: до Одеси з візитом прибув президент Чехії (facebook.com/oleksyikuleba)

За його словами, під час зустрічі з Павелом були порушені питання:

морська безпека та виклики розмінування територій;

відновлення України та розвитку наших громад.

Кулеба додав, що президента Чехії було запрошено до Конференції з відбудови України, яка відбудеться в Римі цього літа.

"Також домовилися про розширення гуманітарної допомоги для постраждалих регіонів, включаючи забезпечення тимчасового житла для тих, хто втратив домівки, та підтримку медичних закладів.​ Разом з керівниками Одеської, Миколаївської та Херсонської ОВА обговорили подальшу пряму підтримку регіонів", - відзначив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України.

Обстріл Одеси

Ввечері 20 березня російські терористи атакували дронами Одесу та район, внаслідок чого у місті були відключення світла й спалахнули пожежі. Через деякий час глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про перших постраждалих, серед яких є неповнолітня дівчина.

Внаслідок обстрілу у місті є пошкоджена інфраструктура, зокрема багатоповерхівка, торговий центр й магазини.