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В Одесі військові силоміць затримали чоловіка. В ТЦК пояснили ситуацію

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Одеса, Субота 15 липня 2023 18:29
В Одесі військові силоміць затримали чоловіка. В ТЦК пояснили ситуацію Фото: в Одесі військові силоміць затримали чоловіка (facebook.com NGUmainpage)
Автор: Каріна Левицька

Чоловік в Одесі здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту, що суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану. Співробітники одного з районних ТЦК та СП, застосувавши силу, заштовхали його до мікроавтобуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Що сталося

Протягом останньої доби в соцмережах з’явилося одразу декілька відео, на яких зафільмовано затримання цивільних людьми у військовій формі. Одне з таких відео було знято в Одесі.

На записі можна побачити, як люди у військовій формі затримують цивільного. Той чинить опір, після чого його повалили на землю, він отримав удар і був притиснутий ногою людини у військовій формі до землі.

Врешті хлопця заштовхали до жовтого мікроавтобуса. Автор відео стверджує, що затриманий також отримав удар у голову.

Як відреагували в ТЦК

"За результатами перевірки інциденту із затриманням військовими цивільної особи в Одесі, що набуло певного суспільного резонансу, було встановлено, що громадянин здійснював пряму трансляцію розгортання мобільного блокпосту, що суворо заборонено нормами правового режиму воєнного стану", - повідомили в ТЦК.

За їх даними, отримавши зауваження від представників Нацгвардії, громадянин увійшов у конфлікт, відверто провокуючи військових. Під час перевірки його документів і звірки даних за базою ухилянтів, громадянин почав погрожувати, і поводився агресивно, не припиняючи провокацій.

"Співробітники одного з районних ТЦК та СП Одеси, не втримавши емоцій, перевищили повноваження і, застосувавши силу, всадили його в транспортний засіб для доставки в центр комплектування", - пояснили співробітники ТЦК.

Крім того, в ТЦК пояснили, що районний ТЦК намагався приховати свою причетність до інциденту, але принципова позиція командування полягає в реальній перевірці та реагуванні на запити суспільства, налагодженні цивілізованої комунікації з усіх питань.

"Тож, за результатами службової перевірки виявлено і тих, хто перевищив службові повноваження, і порушення у використанні необлікованого транспортного засобу. Винні посадові особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності та будуть переведені у бойові підрозділи, де зможуть спрямувати силу і міць на боротьбу із ворогом", - йдеться в повідомленні.

Раніше Міністерство оборони України обіцяло провести розслідування випадків поведінки воєнкомів, які ганьблять високе звання офіцера.

Нагадаємо, поки в Україні триває мобілізація, військовозобов'язані чоловіки можуть отримувати повістки.

Неявка до військомату загрожує відповідальністю. Під час мобілізації в Україні повістки військовозобов'язаним можуть вручати будь-де. Проте такий документ людина має отримати особисто, і після отримання поставити свій підпис.

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Одеса ТЦК Війна Росії проти України
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