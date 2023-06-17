Вся правда про повістки. Кого призивають у першу чергу і за що загрожує тюремний термін

Поки в Україні триває мобілізація, військовозобов'язані чоловіки можуть отримувати повістки. Далеко не для всіх це означає призов на фронт, але неявка до військомату загрожує відповідальністю.

Докладніше про повістки, а також що може бути у разі порушення правил військового обліку – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Що потрібно знати про повістки

В умовах воєнного стану в Україні Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП – колишні військкомати) проводять постійну роботу з військовозобов'язаними.

Заходи ТЦК та СП включають не лише призов громадян до лав Сил оборони згідно з мобілізаційними планами, а й постановку на облік, звірку даних про місце проживання, роботу, стан здоров'я, сімейний стан та ін.

Військовозобов'язаних можуть викликати до ТЦК та СП для будь-якого з перерахованих вище заходів. Тому повістки бувають кількох видів:

Для уточнення облікових даних . Вручають для звіряння даних та оновлення інформації про місце проживання та роботи, склад сім'ї;

. Вручають для звіряння даних та оновлення інформації про місце проживання та роботи, склад сім'ї; Для проходження медичного огляду. З такою повісткою військовозобов'язаний має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначить придатність/непридатність до служби за станом здоров'я.

З такою повісткою військовозобов'язаний має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визначить придатність/непридатність до служби за станом здоров'я. Мобілізаційне розпорядження. Вручають військовозобов'язаному після проходження ВЛК, коли його визнано придатним до служби. Після отримання такої повістки мобілізують до лав Сил оборони.

Кого мобілізують у першу чергу

Призов на службу в Україні відбувається за мобілізаційними планами, які на час воєнного стану розголошувати заборонено.

Водночас у військовому командуванні неодноразово заявляли, що насамперед мобілізують осіб із досвідом строкової служби, служби в АТО, ООС та найбільш затребуваних військово-облікових спеціальностей.

Також можуть призвати і військовозобов'язаних чоловіків, які раніше не брали участі у військових діях. Але перед відправкою на фронт вони обов'язково проходять навчання терміном від 1 до 3 місяців.

Фото: перед відправкою до частини мобілізовані проходять підготовку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Таким чином, осіб із бойовим досвідом можуть відправляти одразу до військових частин, а тих, хто раніше не був пов'язаний із військовою службою, – до навчальних центрів для підготовки.

Хто може отримати повістку, і кого точно не призовуть на службу

Під час воєнного стану війсковозобов'язаними в Україні є чоловіки від 18 до 60 років, які є придатними до служби за станом здоров’я.

Загальний перелік категорій громадян, які підлягають мобілізації, виглядає так:

придатні до служби громадяни за станом здоров'я та з військовим досвідом (колишні строковики та контрактники);

придатні до служби за станом здоров'я чоловіки віком від 28 до 60 років без досвіду військової служби;

обмежено придатні до військової служби під час воєнного часу та непридатні у мирний час чоловіки віком від 28 до 60 років;

зняті та виключені з військового обліку чоловіки віком від 18 до 60 років, визнані придатними та обмежено придатними під час воєнного стану.

При цьому чоловіки призовного віку від 18 до 27 років та жінки, які раніше не проходили строкову службу (службу за контрактом), можуть мобілізуватися добровільно, підписавши контракт із підрозділами Сил оборони України. Також добровільно можуть піти служити особи з інвалідністю та громадяни з відстрочкою за сімейними обставинами.

Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко визначено, кого не можуть призвати до армії під час воєнного стану.

Це заброньовані підприємствами особи, громадяни з інвалідністю, батьки понад 3 неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, батьки "одинаки", студенти, науково-педагогічні працівники. Детальний список категорій, що не підлягають мобілізації, – в матеріалі РБК-Україна.

Штрафи чи в'язниця: за що можуть притягнути до відповідальності

Неявка до військкомату за повісткою карається адміністративною відповідальністю у вигляді штрафу від 3400 до 5100 грн (в умовах воєнного стану).

Відповідну постанову виписує представник ТЦК та СП. Щоб винести постанову, має бути присутня особа, щодо якої розглядається справа.

Юрисконсульт компанії Nota Group Антон Марініч раніше розповів РБК-Україна про процедуру притягнення до відповідальності за ухилення від виклику до військкомату. Так, у разі неявки особи ТЦК надсилає повідомлення до Нацполіції про те, щоб цю людину затримати. Поліція, вже маючи це повідомлення, затримує особу та доставляє до ТЦК саме з метою розгляду справи про накладення штрафу.

Адміністративне затримання (терміном не більше ніж на 3 години) та доставка призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачено статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Стосовно "ухилянтів" від служби може бути застосовано кримінальне покарання. У разі отримання повістки для проходження ВЛК або мобілізаційного розпорядження та подальшої неявки до ТЦК та СП дії особи можуть бути кваліфіковані як:

ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів (стаття 337 КК України) – штраф від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на термін до одного року.

ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з числа резервістів у особливий період (стаття 336 КК України) – карається позбавленням волі від 2-х до 5 років.

Фото: за неявку до військкомату та відсутність військового квитка передбачено відповідальність (Віталій Носач, РБК-Україна)

До того ж у всіх військовозобов'язаних громадян України обов'язково має бути документ, який ідентифікує статус готовності до виконання військового обов'язку. Це військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного чи приписне свідоцтво.

Відсутність військового квитка загрожує військовозобов'язаному штрафом від 510 грн до 850 грн, а за повторне порушення або в особливий період – від 850 грн до 1 700 грн.

Де можуть вручити повістку

Законом не визначено, де заборонено вручення повісток, тому фактично їх можуть вручати скрізь – у громадських місцях, магазинах, на вулиці, за місцем проживання та роботи, на вокзалах та блок-постах.

Право виписувати повістки надається уповноваженим співробітникам ТЦК та соціальної підтримки. Побічно такі ж повноваження є у працівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Згідно з постановою Кабміну від 7 квітня 2023 року, представник ТЦК та СП може виписати повістку незалежно від місця перебування особи на військовому обліку та незалежно від місця реєстрації. Наприклад, якщо людина проживає у Києві, але зареєстрована у Харкові, їй можуть вручити повістку в Києві.

Коли можна відмовитися від повістки до військкомату

Є кілька випадків, коли від повістки можна відмовитися – невірні дані одержувача або частково заповнений бланк, а також відсутність повноважень у осіб, які намагаються вручити документ (такого права не мають співробітники поліції, митники, військовослужбовці на блокпостах).

У такому разі має бути складений відповідний акт із зазначенням причини відмови від повістки. Цей процес має відбуватися у присутності двох свідків.