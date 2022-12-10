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В Одесі вимкнули світло всюди, крім критичної інфраструктури, - ДТЕК

Фото: в Одесі вимкнули світло всюди, крім критичної інфраструктури (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Одесі 10 грудня вимкнули світло у всіх споживачів. Причиною тому стали масштаби руйнувань енергоінфраструктури завдані ударами ворожих дронів цієї ночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

За інформацією енергетиків, через нові ворожі удари ситуація з електропостачанням в області та самій Одесі складна.

"Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів окрім критичної інфраструктури", - повідомили енергетики.

Крім того, по населених пунктах області також відбуваються екстрені відключення.

Нагадаємо, сьогодні вночі сталася чергова атака росіян на об’єкти енергоінфраструктури в Одеській області. Ворог застосував іранські дрони. Внаслідок ударів було зруйновано одразу кілька об’єктів.

Як повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко, внаслідок удару постраждала не тільки енергетика, але й житлові будинки. Ворожі дрони завдали серйозної шкоди, тому майже по всій області немає світла.

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ОдесаенергетикиВійна Росії проти України