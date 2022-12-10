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В Одессе выключили свет повсюду, кроме критической инфраструктуры, - ДТЭК

Фото: в Одессе выключили свет повсюду, кроме критической инфраструктуры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе 10 декабря выключили свет у всех потребителей. Причиной тому стали масштабы разрушений энергоинфраструктуры, нанесенные ударами вражеских дронов этой ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

По информации энергетиков, из-за новых вражеских ударов ситуация с электроснабжением в области и самой Одессе сложна.

"Из-за масштаба разрушений энергоинфраструктуры в Одессе отключен от электроэнергии всех потребителей кроме критической инфраструктуры ", - сообщили энергетики.

Кроме того, по населенным пунктам области также происходят экстренные отключения.

Напомним, сегодня ночью произошла очередная атака россиян на объекты энергоинфраструктуры в Одесской области. Враг применил иранские дроны. В результате ударов было разрушено сразу несколько объектов.

Как сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, в результате удара пострадала не только энергетика, но и жилые дома. Вражеские дроны нанесли серьезный вред, поэтому почти по всей области нет света.

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ОдессаенергетикиВойна России против Украины