За даними слідства, військовослужбовець Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві депутати та їхнє наближене коло осіб.

За 12 тисяч доларів США їм вигадували діагнози та готували відповідні документи щодо непридатності для військової служби. Це давало змогу безперешкодно знімати ухилянтів з військового обліку.

Допомагала підшукувати "віп-клієнтів" знайома працівника ТЦК - начальниця одного з управлінь органів місцевого самоврядування Одещини. Також вона відповідала за розрахунок та бухгалтерію.

Слідством задокументовано, що за такою схемою ділки "допомогли" щонайменше 10 віп-ухилянтам стати непридатними для військової служби.

Зазначається, що 5 жовтня працівники ДБР затримали посадовицю та співробітника Одеського РТЦК та СП під час одержання 12 тисяч доларів оплати за послугу від чергового клієнта.

Фото: в Одесі викрили злочинну схему видачі "білих квитків" депутатам та їх родичам (dbr.gov.ua)

Наразі працівники ДБР встановлюють повне коло причетних до оборудки осіб серед посадовців Одеського РТЦК та СП.

Затриманим вже повідомлено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення їх від посади. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Ухилення від мобілізації

Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Нещодавно воєнний стан та мобілізація продовжили ще як мінімум до 15 листопада 2023 року.

При цьому в Україні після початку мобілізації почали виникати схеми для незаконного виїзду чоловіків за кордон.

В кінці серпня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО під час якого порушувалось питання військово-лікарських комісій та ТЦК.

Зокрема було прийнято рішення про проведення комплексних перевірок заключень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період від початку повномасштабного вторгнення Росії й можуть бути пов'язані з корупційними порушеннями.Також президент пообіцяв наслідки для тих фальсифікував рішення ВЛК.