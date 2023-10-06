По данным следствия, военнослужащий Одесского РТЦК и СП за деньги помогал сниматься с военного учета мужчинам призывного возраста. Основными клиентами были местные депутаты и их приближенный круг лиц.

За 12 тысяч долларов США им придумывали диагнозы и готовили соответствующие документы по поводу непригодности для военной службы. Это позволяло беспрепятственно снимать уклонистов с военного учета.

Помогала подыскивать "вип-клиентов" знакомая работника ТЦК - начальница одного из управлений органов местного самоуправления Одесской области. Также она отвечала за расчет и бухгалтерию.

Следствием задокументировано, что по такой схеме дельцы "помогли" по меньшей мере 10 вип-уклонистов оказаться непригодными для военной службы.

Отмечается, что 5 октября работники ДБР задержали должностную должность и сотрудника Одесского РТЦК и СП при получении 12 тысяч долларов оплаты за услугу от очередного клиента.

Фото: в Одессе разоблачили преступную схему выдачи "белых билетов" депутатам и их родственникам (dbr.gov.ua)

В настоящее время работники ДБР устанавливают полный круг причастных к сделке лиц среди чиновников Одесского РТЦК и СП.

Задержанным уже доложено о подозрении в получении должностным лицом неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении их от должности. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Уклонение от мобилизации

Мобилизация в Украине была объявлена после масштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Недавно военное положение и мобилизация продлили еще как минимум до 15 ноября 2023 года.

При этом в Украине после начала мобилизации начали возникать схемы незаконного выезда мужчин за границу.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, во время которого поднимался вопрос военно-врачебных комиссий и ТЦК.

В частности, было принято решение о проведении комплексных проверок заключений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты в период с начала полномасштабного вторжения России и могут быть связаны с коррупционными нарушениями. Также президент пообещал последствия для тех, кто фальсифицировал решение ВВК.