В Одесі викрили мережу ФСБ: серед агентів - помічник депутата з Криму та блогер

СБУ у результаті багатоетапної спецоперації затримала в Одесі організатора шпигунської мережі. Ним виявився місцевий житель, помічник одного з депутатів так званого "кримського парламенту" Костянтина Мальчікова.

Одесит періодично відвідував Крим, де має базу відпочинку.Під час однієї з таких поїздок його завербував кадровий співробітник ФСБ Костянтин Шилов.

Після повномасштабного вторгнення агент збирав дані про локації оборонних підприємств в Одеській області. Також розвідував місця базування українських військових та "зливав" результати ворожих атак.

Зрадник створив анонімний Telegram-чат та залучив до нього "однодумців", які передавали інформацію про військову техніку. Ці дані шпигун передавав росіянам через анонімні месенджери і чернетки в електронних скриньках російських поштових сервісів.

Агенту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, СБУ викрила іншого учасника агентурної мережі ФСБ. Ним виявився прокремлівський блогер Олександр Сініцин, який з 2014 року переховується в російській Рязані.

Раніше він був позаштатним кореспондентом пропагандистських телеканалів Russia Today та медіа групи "Росбізнесконсалтинг". В ефірах він поширював фейки та підтримував окупацію Криму.

Після втечі до Росії блогер створив Telegram-канал "Типова Одеса", де продовжив поширювати деструктивний контент. Пропагандист отримував інформацію від одеського агента та створював провокативні публікації.

Прокремлівському блогеру оголосили підозру за ст. 436-2 ККУ.

Фото: СБУ викрила в Одесі агентів ФСБ (ssu.gov.ua)