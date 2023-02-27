В Одессе разоблачили сеть ФСБ: среди агентов - помощник депутата из Крыма и блогер

СБУ в результате многоэтапной спецоперации задержала в Одессе организатора шпионской сети. Им оказался местный житель, помощник одного из депутатов так называемого "крымского парламента" Константина Мальчикова.

Одессит периодически посещал Крым, где имеет базу отдыха. Во время одной из таких поездок его завербовал кадровый сотрудник ФСБ Константин Шилов.

После полномасштабного вторжения агент собирал данные о локациях оборонных предприятий в Одесской области. Также разведывал места базирования украинских военных и "сливал" результаты вражеских атак.

Предатель создал анонимный Telegram-чат и привлек к нему "единомышленников", которые передавали информацию о военной технике. Эти данные шпион передавал россиянам через анонимные мессенджеры и черновики в электронных ящиках российских почтовых сервисов.

Агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, СБУ разоблачила другого участника агентурной сети ФСБ. Им оказался прокремлевский блоггер Александр Синицын, с 2014 года скрывающийся в российской Рязани.

Ранее он являлся внештатным корреспондентом пропагандистских телеканалов Russia Today и медиа группы "Росбизнесконсалтинг". В эфирах он распространял фейки и поддерживал оккупацию Крыма.

После побега в Россию блоггер создал Telegram-канал "Типичная Одесса", где продолжил распространять деструктивный контент. Пропагандист получал информацию от одесского агента и создавал провокационные публикации.

Прокремлевскому блогеру объявили подозрение по ст. 436-2 УКУ.

Фото: СБУ разоблачила в Одессе агентов ФСБ (ssu.gov.ua)