В Одесі розширили список дозволених пляжів: де відкритий доступ до моря

Пляжі в Одесі

Напередодні повідомлялося, що одеські пляжі планують відкрити на літній сезон 2024 року, проте перед цим їх мають перевірити на безпеку.

Нещодавно повідомлялося, що в Одесі та Одеській області планують відкрити цього року для відвідування 20 пляжів.

Додамо, що у 2023 році в Одесі на купальний сезон відкривали 6 пляжів. Це сталося у серпні.

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