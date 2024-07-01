В Одессе расширили список разрешенных пляжей: где открыт доступ к морю

Пляжи в Одессе

Накануне сообщалось, что одесские пляжи планируют открыть на летний сезон 2024, однако перед этим их должны проверить на безопасность.

Недавно сообщалось, что в Одессе и Одесской области планируют открыть в этом году для посещения 20 пляжей.

Добавим, что в 2023 году в Одессе на купальный сезон открывали 6 пляжей. Это произошло в августе.

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