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В Одессе расширили список разрешенных пляжей: где открыт доступ к морю

Фото: для отдыхающих в Одессе стали доступны еще четыре пляжа (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Одессе для отдыхающих стали доступны еще четыре пляжа. Совместный приказ о доступе людей к пляжным участкам уже подписан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

"Подписали совместный с Командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к пляжным участкам", - отмечает Кипер.

Так, с сегодняшнего дня еще четыре дополнительных официально открытых зоны в Одессе:

  • инклюзивный пляж;
  • пляж "True Man Sun of a Beach";
  • два пляжа "Red Line".

Как отметил глава Одесской ОВА, список будет дополняться (по мере прохождения проверок).

"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток - пребывание людей у моря запрещено!", - подчеркнул Кипер.

Пляжи в Одессе

Накануне сообщалось, что одесские пляжи планируют открыть на летний сезон 2024, однако перед этим их должны проверить на безопасность.

Недавно сообщалось, что в Одессе и Одесской области планируют открыть в этом году для посещения 20 пляжей.

Добавим, что в 2023 году в Одессе на купальный сезон открывали 6 пляжей. Это произошло в августе.

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