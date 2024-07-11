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В Одесі відкрили для купання ще п'ять пляжів

Одеса, Четвер 11 липня 2024 15:45
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В Одесі відкрили для купання ще п'ять пляжів Фото: в Одесі відкрили для купання ще п'ять пляжів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Одесі відкрили ще пʼять пляжних зон для купання та оздоровлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

Відтепер для купання доступні такі пляжі:

  • Ітака;
  • Ібіца;
  • Зебра;
  • Паблік;
  • Гранд Петін.

Глава ОВА додав, що список пляжів буде доповнюватися по мірі проходження перевірок.

"Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби - перебування людей біля моря заборонено!, - зазначив Кіпер.

Пляжний сезон в Одесі

Нагадаємо, цього літа одеські пляжі поступово відкривають для купання та відпочинку, проте перед цим їх перевіряють на безпеку.

Раніше повідомлялося, що в Одесі та області цього року планують відкрити для відвідування 20 пляжів.

Нещодавно в Одесі стали доступними ще чотири пляжі.

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