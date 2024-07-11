В Одесі відкрили для купання ще п'ять пляжів
В Одесі відкрили ще пʼять пляжних зон для купання та оздоровлення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
Відтепер для купання доступні такі пляжі:
- Ітака;
- Ібіца;
- Зебра;
- Паблік;
- Гранд Петін.
Глава ОВА додав, що список пляжів буде доповнюватися по мірі проходження перевірок.
"Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби - перебування людей біля моря заборонено!, - зазначив Кіпер.
Пляжний сезон в Одесі
Нагадаємо, цього літа одеські пляжі поступово відкривають для купання та відпочинку, проте перед цим їх перевіряють на безпеку.
Раніше повідомлялося, що в Одесі та області цього року планують відкрити для відвідування 20 пляжів.
Нещодавно в Одесі стали доступними ще чотири пляжі.
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