В Одесі відкрили для купання ще п'ять пляжів

В Одесі відкрили ще пʼять пляжних зон для купання та оздоровлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів та в темну пору доби - перебування людей біля моря заборонено!, - зазначив Кіпер.

Глава ОВА додав, що список пляжів буде доповнюватися по мірі проходження перевірок.

Відтепер для купання доступні такі пляжі:

Пляжний сезон в Одесі

Нагадаємо, цього літа одеські пляжі поступово відкривають для купання та відпочинку, проте перед цим їх перевіряють на безпеку.

Раніше повідомлялося, що в Одесі та області цього року планують відкрити для відвідування 20 пляжів.

Нещодавно в Одесі стали доступними ще чотири пляжі.

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