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В Одессе открыли для купания еще пять пляжей

Одесса, Четверг 11 июля 2024 15:45
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В Одессе открыли для купания еще пять пляжей Фото: в Одессе открыли для купания еще пять пляжей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Одессе открыли еще пять пляжных зон для купания и оздоровления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесского ОВА Олега Кипера.

Теперь для купания доступны следующие пляжи:

  • Итака;
  • Ибица;
  • Зебра;
  • Паблик;
  • Гранд Петин.

Глава ОВА добавил, что список пляжей будет дополняться по мере прохождения проверок.

"Во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов, во время шторма от 2-х баллов и в темное время суток - пребывание людей у моря запрещено!, - отметил Кипер.

Пляжный сезон в Одессе

Напомним, этим летом одесские пляжи постепенно открывают для купания и отдыха, однако перед этим их проверяют на безопасность.

Ранее сообщалось, что в Одессе и области в этом году планируют открыть для посещения 20 пляжей.

Недавно в Одессе стали доступны еще четыре пляжа.

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