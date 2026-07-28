В Одесі вибухнув другий автомобіль за день, є загиблий і поранена

Сьогодні ввечері в Одесі під час руху вибухнув автомобіль. Водій загинув на місці, його пасажирка зазнала поранень та потрапила до лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Одеської області.
За інформацією правоохоронців, повідомлення про вибух автомобіля на проспекті Небесної Сотні, неподалік кута з проспектом Ярослава Мудрого, надійшло до поліції ввечері. Вибух пролунав безпосередньо під час руху авто.
Внаслідок інциденту водій кросовера загинув на місці від отриманих травм, а його пасажирка дістала поранення - її госпіталізували до лікарні.
На місце події направили слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістів, а також співробітників вибухотехнічної служби. Вони з'ясовують усі обставини та причини вибуху.
Правову кваліфікацію події буде надано після завершення першочергових слідчих дій.
Крім того, у поліції попередили, що на цій ділянці дороги значно ускладнено рух транспорту. Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час вибору маршруту.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі позашляховик вибухнув у дворі, щойно власник сів за кермо і завів двигун. Внаслідок інциденту був поранений водій - медики оглянули чоловіка одразу на місці події.
Джерела РБК-Україна повідомили, що автомобіль належить військовому, але наразі достеменно не відомо, чи саме він сів в машину напередодні вибуху.