UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

В Одесі вибухнув другий автомобіль за день, є загиблий і поранена

21:00 28.07.2026 Вт
2 хв
Авто вибухнуло безпосередньо під час руху
aimg Валерій Ульяненко
Фото: в Одесі вибухнув автомобіль (od.npu.gov.ua)

Сьогодні ввечері в Одесі під час руху вибухнув автомобіль. Водій загинув на місці, його пасажирка зазнала поранень та потрапила до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Одеської області.

За інформацією правоохоронців, повідомлення про вибух автомобіля на проспекті Небесної Сотні, неподалік кута з проспектом Ярослава Мудрого, надійшло до поліції ввечері. Вибух пролунав безпосередньо під час руху авто.

Внаслідок інциденту водій кросовера загинув на місці від отриманих травм, а його пасажирка дістала поранення - її госпіталізували до лікарні.

На місце події направили слідчо-оперативну групу територіального підрозділу поліції, криміналістів, а також співробітників вибухотехнічної служби. Вони з'ясовують усі обставини та причини вибуху.

Фото: в Одесі вибухнув автомобіль (od.npu.gov.ua)

Правову кваліфікацію події буде надано після завершення першочергових слідчих дій.

Крім того, у поліції попередили, що на цій ділянці дороги значно ускладнено рух транспорту. Водіїв закликають враховувати цю інформацію під час вибору маршруту.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі позашляховик вибухнув у дворі, щойно власник сів за кермо і завів двигун. Внаслідок інциденту був поранений водій - медики оглянули чоловіка одразу на місці події.

Джерела РБК-Україна повідомили, що автомобіль належить військовому, але наразі достеменно не відомо, чи саме він сів в машину напередодні вибуху.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОдесаНаціональна поліціяВибух