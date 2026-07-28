В Одессе взорвался второй автомобиль за день, есть погибший и раненая

Сегодня вечером в Одессе во время движения взорвался автомобиль. Водитель погиб на месте, его пассажирка получила ранения и попала в больницу.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление полиции Одесской области.
По информации правоохранителей, сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Небесной Сотни, недалеко от угла с проспектом Ярослава Мудрого, поступило в полицию вечером. Взрыв раздался непосредственно во время движения авто.
В результате инцидента водитель кроссовера погиб на месте от полученных травм, а его пассажирка получила ранения - ее госпитализировали в больницу.
На место происшествия направили следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции, криминалистов, а также сотрудников взрывотехнической службы. Они устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.
Правовая квалификация события будет дана после завершения первоочередных следственных действий.
Кроме того, в полиции предупредили, что на этом участке дороги значительно затруднено движение транспорта. Водителей призывают учитывать эту информацию при выборе маршрута.
Напомним, сегодня в Одессе внедорожник взорвался во дворе, как только владелец сел за руль и завел двигатель. В результате инцидента был ранен водитель - медики осмотрели мужчину сразу на месте происшествия.
Источники РБК-Украина сообщили, что автомобиль принадлежит военному, но пока точно не известно, именно ли он сел в машину перед взрывом.