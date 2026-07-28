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В Одессе взорвался второй автомобиль за день, есть погибший и раненая

21:00 28.07.2026 Вт
2 мин
Авто взорвалось непосредственно во время движения
aimg Валерий Ульяненко
В Одессе взорвался второй автомобиль за день, есть погибший и раненая Фото: в Одессе взорвался автомобиль (od.npu.gov.ua)
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Сегодня вечером в Одессе во время движения взорвался автомобиль. Водитель погиб на месте, его пассажирка получила ранения и попала в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление полиции Одесской области.

По информации правоохранителей, сообщение о взрыве автомобиля на проспекте Небесной Сотни, недалеко от угла с проспектом Ярослава Мудрого, поступило в полицию вечером. Взрыв раздался непосредственно во время движения авто.

В результате инцидента водитель кроссовера погиб на месте от полученных травм, а его пассажирка получила ранения - ее госпитализировали в больницу.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу территориального подразделения полиции, криминалистов, а также сотрудников взрывотехнической службы. Они устанавливают все обстоятельства и причины взрыва.

В Одессе взорвался второй автомобиль за день, есть погибший и раненаяФото: в Одессе взорвался автомобиль (od.npu.gov.ua)

Правовая квалификация события будет дана после завершения первоочередных следственных действий.

Кроме того, в полиции предупредили, что на этом участке дороги значительно затруднено движение транспорта. Водителей призывают учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Напомним, сегодня в Одессе внедорожник взорвался во дворе, как только владелец сел за руль и завел двигатель. В результате инцидента был ранен водитель - медики осмотрели мужчину сразу на месте происшествия.

Источники РБК-Украина сообщили, что автомобиль принадлежит военному, но пока точно не известно, именно ли он сел в машину перед взрывом.

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