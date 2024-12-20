В Одесі вчителька історії вела уроки російською та поширювала антиукраїнські наративи

В Одесі розгорівся скандал через дії вчительки історії України, яка вела уроки російською мовою та поширювала антиукраїнські тези. Вчителька звільнили з роботи після початку службового розслідування.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представницю Уповноваженого із захисту державної мови на півдні Ярославу Вітко-Присяжнюк.
Як повідомила Вітко-Присяжнюк, педагога звільнили одразу після початку службової перевірки, проте це не звільняє її від адміністративної відповідальності.
На викладачку поскаржилися учні, які надали запис одного з уроків тривалістю понад 35 хвилин. Завдяки цьому експерти змогли детально проаналізувати зміст її висловлювань.
"Протягом усього уроку вчителька жодного разу не використала державну мову. У її висловлюваннях були наративи, наприклад, про те, що українську ідентичність начебто створила Австро-Угорська імперія, або про те, як українці зустрічали російську армію на межі XIX-XX століть з хлібом і сіллю", – зазначила представниця мовного омбудсмена.
Наразі номер школи, де відбулося порушення, не розголошується через те, що перевірка ще триває. Жінці загрожує штраф у розмірі до 5000 гривень.
Нагадаємо, в Україні відзначається уповільнення процесу українізації, що викликає стурбованість у державних установ. Зокрема, діти все рідше використовують українську мову у спілкуванні – як у школі та вдома, так і в соціальних мережах.
РБК-Україна також розповідало, що у 2024 році в українських закладах освіти значно зросла кількість порушень мовного законодавства. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зазначив, що кожне 10-15 звернення до Секретаріату Уповноваженого стосується саме освітньої сфери. За його словами, скорочення використання української мови в школах частково спричинене нестачею якісного україномовного контенту. Як можливий шлях вирішення проблеми він пропонує впровадження культури домашнього читання, яка може сприяти формуванню нових мовних звичок серед учнів.
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