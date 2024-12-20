В Одесі вчителька історії вела уроки російською та поширювала антиукраїнські наративи

Як повідомила Вітко-Присяжнюк, педагога звільнили одразу після початку службової перевірки, проте це не звільняє її від адміністративної відповідальності.

На викладачку поскаржилися учні, які надали запис одного з уроків тривалістю понад 35 хвилин. Завдяки цьому експерти змогли детально проаналізувати зміст її висловлювань.

"Протягом усього уроку вчителька жодного разу не використала державну мову. У її висловлюваннях були наративи, наприклад, про те, що українську ідентичність начебто створила Австро-Угорська імперія, або про те, як українці зустрічали російську армію на межі XIX-XX століть з хлібом і сіллю", – зазначила представниця мовного омбудсмена.

Наразі номер школи, де відбулося порушення, не розголошується через те, що перевірка ще триває. Жінці загрожує штраф у розмірі до 5000 гривень.