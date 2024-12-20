В Одессе учительница истории вела уроки на русском и распространяла антиукраинские нарративы

Как сообщила Витко-Присяжнюк, педагога уволили сразу после начала служебной проверки, однако это не освобождает ее от административной ответственности.

На преподавательницу пожаловались ученики, которые предоставили запись одного из уроков продолжительностью более 35 минут. Благодаря этому эксперты смогли детально проанализировать содержание ее высказываний.

"В течение всего урока учительница ни разу не использовала государственный язык. В ее высказываниях были нарративы, например, о том, что украинскую идентичность якобы создала Австро-Венгерская империя, или о том, как украинцы встречали российскую армию на рубеже XIX-XX веков с хлебом и солью", - отметила представитель языкового омбудсмена.

Сейчас номер школы, где произошло нарушение, не разглашается из-за того, что проверка еще продолжается. Женщине грозит штраф в размере до 5000 гривен.