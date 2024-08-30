UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі ТЦК та поліція силою затримали чоловіка: що кажуть у військкоматі

Фото: в Одесі стався черговий скандал за участі ТЦК (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталія Юрченко

В Одесі представники ТЦК та поліції силою затримали чоловіка, через що у мережі спалахнув скандал. Військкомат відреагував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Інцидент стався 29 серпня у Переспиському районі міста Одеса. Місцеві Telegram-канали поширили відео, на якому чоловіка силою затримують два чоловіки - один у військовій формі, а інший у формі поліції.

Як заявили у військкоматі, мобільна група оповіщення ТЦК та поліція звернулася до групи цивільних осіб з проханням надати військово-облікові документи.

"Цивільні особи, які вживали алкогольні напої, відреагували агресивно через відсутність документів та виявили бажання використати фізичну силу проти військових", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Одеський обласний ТЦК, правоохоронцям та військовим довелося чинити опір. Згодом на місце події було викликано додатковий наряд поліції. Керівництво Одеського ТЦК та СП з'ясовує остаточні деталі конфлікту.

У військкоматі нагадали, що агресивна поведінка цивільних може бути кваліфікована як порушення ст. 431-1 Кримінального кодексу України: "Образа честі та гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю", ст. 114-1 ККУ "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період".

Також військові нагадують, що усі військовозобов'язані повинні мати при собі військово-облікові документи (у паперовій чи електронній формі) та пред'являти їх на вимогу поліції, військовослужбовців ТЦК та СП або прикордонників.

 

Скандали за участі ТЦК

Нещодавно в Одесі чоловік погрожував працівникам ТЦК під час того, як у нього перевіряли військово-облікові дані. За цим фактом була відкрита кримінальна справа.

Також в одеському ТЦК на початку серпня стався скандал - невідомі заїхати на територію військкомату і намагались "викрасти" військовозобов’язаного.

Днями Волинський обласний військкомат заявив, що у разі загрози життю військовим ТЦК можуть відкривати вогонь на ураження.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаТЦКМобілізація в Україні