В Одессе ТЦК и полиция силой задержали мужчину: что говорят в военкомате

Инцидент произошел 29 августа в Пересписком районе города Одесса. Местные Telegram-каналы распространили видео, на котором мужчину силой задерживают два человека - один в военной форме, а другой в форме полиции.

Как заявили в военкомате, мобильная группа оповещения ТЦК и полиция обратилась к группе гражданских лиц с просьбой предоставить военно-учетные документы.

"Гражданские лица, употреблявшие алкогольные напитки, отреагировали агрессивно из-за отсутствия документов и изъявили желание использовать физическую силу против военных", - говорится в сообщении.

Как отмечает Одесский областной ТЦК, правоохранителям и военным пришлось сопротивляться. Позже на место происшествия вызвали дополнительный наряд полиции. Руководство Одесского ТЦК и СП выясняет окончательные детали конфликта.

В военкомате напомнили, что агрессивное поведение гражданских может быть квалифицировано как нарушение ст. 431-1 Уголовного кодекса Украины: "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему", ст. 114-1 УКУ "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период".

Военные также напоминают, что все военнообязанные должны иметь при себе военно-учетные документы (в бумажной или электронной форме) и предъявлять их по требованию полиции, военнослужащих ТЦК и СП или пограничников.