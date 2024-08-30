RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе ТЦК и полиция силой задержали мужчину: что говорят в военкомате

Фото: в Одессе произошел очередной скандал с участием ТЦК (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе представители ТЦК и полиции силой задержали мужчину, из-за чего в сети разразился скандал. Военкомат отреагировал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.

Инцидент произошел 29 августа в Пересписком районе города Одесса. Местные Telegram-каналы распространили видео, на котором мужчину силой задерживают два человека - один в военной форме, а другой в форме полиции.

Как заявили в военкомате, мобильная группа оповещения ТЦК и полиция обратилась к группе гражданских лиц с просьбой предоставить военно-учетные документы.

"Гражданские лица, употреблявшие алкогольные напитки, отреагировали агрессивно из-за отсутствия документов и изъявили желание использовать физическую силу против военных", - говорится в сообщении.

Как отмечает Одесский областной ТЦК, правоохранителям и военным пришлось сопротивляться. Позже на место происшествия вызвали дополнительный наряд полиции. Руководство Одесского ТЦК и СП выясняет окончательные детали конфликта.

В военкомате напомнили, что агрессивное поведение гражданских может быть квалифицировано как нарушение ст. 431-1 Уголовного кодекса Украины: "Оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угроза военнослужащему", ст. 114-1 УКУ "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период".

Военные также напоминают, что все военнообязанные должны иметь при себе военно-учетные документы (в бумажной или электронной форме) и предъявлять их по требованию полиции, военнослужащих ТЦК и СП или пограничников.

 

 

Скандалы с участием ТЦК

Недавно в Одессе мужчина угрожал работникам ТЦК во время проверки военно-учетных данных. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Также в одесском ТЦК в начале августа произошел скандал - неизвестные заехать на территорию военкомата и пытались "украсть" военнообязанного.

На днях Волынский областной военкомат заявил, что в случае угрозы жизни военным ТЦК могут открывать огонь на поражение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаТЦКМобилизация в Украине