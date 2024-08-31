В Одесі трирічна дитина випала з вікна п'ятиповерхівки

Сьогодні, 31 серпня, в Одесі з вікна випала трирічна дитина. Наразі правоохоронці з'ясовують причини нещасного випадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Правоохоронці встановили, що нещасний випадок стався, коли батько хлопчика ненадовго пішов до іншої кімнати. Малюк за допомогою стільчика дістався до підвіконня, сперся на москітну сітку і випав.
Відомо, що дитина випала з вікна балкону квартири, розташованої на останньому поверсі пʼятиповерхівки в Пересипському районі Одеси.
Наразі дитину госпіталізовано до дитячої обласної лікарні.
"Раніше ця родина у поле зору правоохоронців не потрапляла. За місцем мешкання характеризується позитивно. Наразі поліцейські встановлюють повні обставини події", - додали правоохоронці.
Поліція закликала дорослих пильнувати маленьких дітей і унеможливити їх доступ до вікон.
Поради від поліції:
"Постійно пояснюйте дітям, що не можна виглядати з відчиненого вікна та спиратися на москітну сітку, бо можна випасти. Будьте відповідальні, піклуйтесь про їхню безпеку", - додали в поліції.
Нагадаємо, що схожий інцидент навесні стався в Києві. Проте тоді п'яні батьки не встежили за дворічною дочкою, в результаті чого вона випала з вікна багатоповерхівки.
РБК-Україна також повідомляло, що восени 2023 року у Києві брат і сестра викинулись із 24-го поверху в прямому ефірі.
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