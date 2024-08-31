В Одессе трехлетний ребенок выпал из окна пятиэтажки

Сегодня, 31 августа, в Одессе из окна выпал трехлетний ребенок. Сейчас правоохранители выясняют причины несчастного случая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.
Правоохранители установили, что несчастный случай произошел, когда отец мальчика ненадолго ушел в другую комнату. Малыш с помощью стульчика добрался до подоконника, оперся на москитную сетку и выпал.
Известно, что ребенок выпал из окна балкона квартиры, расположенной на последнем этаже пятиэтажки в Пересыпском районе Одессы.
Сейчас ребенок госпитализирован в детскую областную больницу.
"Ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала. По месту жительства характеризуется положительно. Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия", - добавили правоохранители.
Полиция призвала взрослых следить за маленькими детьми и исключить их доступ к окнам.
Советы от полиции:
"Постоянно объясняйте детям, что нельзя выглядеть из открытого окна и опираться на москитную сетку, потому что можно выпасть. Будьте ответственны, заботьтесь об их безопасности", - добавили в полиции.
Напомним, что схожий инцидент весной произошел в Киеве. Однако тогда пьяные родители не уследили за двухлетней дочерью, в результате чего она выпала из окна многоэтажки.
РБК-Украина также сообщало, что осенью 2023 года в Киеве брат и сестра выбросились с 24 этажа в прямом эфире.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.