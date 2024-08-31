В Одессе трехлетний ребенок выпал из окна пятиэтажки

Правоохранители установили, что несчастный случай произошел, когда отец мальчика ненадолго ушел в другую комнату. Малыш с помощью стульчика добрался до подоконника, оперся на москитную сетку и выпал.

Известно, что ребенок выпал из окна балкона квартиры, расположенной на последнем этаже пятиэтажки в Пересыпском районе Одессы.

Сейчас ребенок госпитализирован в детскую областную больницу.

"Ранее эта семья в поле зрения правоохранителей не попадала. По месту жительства характеризуется положительно. Сейчас полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия", - добавили правоохранители.

Полиция призвала взрослых следить за маленькими детьми и исключить их доступ к окнам.

Советы от полиции:

если у вас совсем маленькие дети, которые не могут самостоятельно открыть окна, не открывайте их настежь, а ставьте в режим проветривания.

для защиты взрослых детей используйте защитные замки, которые блокируют изменение положения ручек оконных рам.

также не оставляйте у окон мебель или предметы, с помощью которых малыши могут забраться на подоконник.

если есть возможность - установите на окна решетки.

"Постоянно объясняйте детям, что нельзя выглядеть из открытого окна и опираться на москитную сетку, потому что можно выпасть. Будьте ответственны, заботьтесь об их безопасности", - добавили в полиции.