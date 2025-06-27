В Одесі на тлі атаки дронів пролунали звуки вибухів

Обстріли Одеси

Зазначимо, що російські окупанти регулярно атакують Одесу дронами, а часом ракетами.

Так, у ніч на 20 червня внаслідок російського обстрілу було пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникли пожежі.

Зокрема, горіли 18, 19 і 20 поверхи багатоквартирного будинку. З будівлі було евакуйовано 600 осіб, а ще трьох врятували із заблокованої квартири.

Докладніше про те, що відомо про наслідки атаки і як виглядала багатоповерхівка після атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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