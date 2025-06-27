В Одессе на фоне атаки дронов раздались звуки взрывов

"В городе слышны взрывы", - говорилось в сообщении в 23:42.

Накануне военные предупреждали, что в направлении Черноморска и Одессы, из акватории Черного моря, фиксируются группы ударных беспилотников.

Кроме того, накануне взрывов глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района быть в укрытиях.

Обновлено в 23:51

СМИ сообщают, что в Одессе продолжаются звуки взрывов. В то же время Воздушные силы ВСУ написали, что над городом фиксируется несколько дронов.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:49 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Одесской, Николаевской и Донецкой областях.