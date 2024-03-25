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В Одесі та районі діють екстрені відключення світла, - ДТЕК

Фото: в Одесі та районі діють екстрені відключення світла 25 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі та районі 25 березня діють екстрені відключення світла 25 березня після обстрілу енергооб'єкту "Укренерго" вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Енергетикам вже вдалося відновити електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури. Однак ситуація залишається складною. В Одесі та Одеському районі застосовуються екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.

Щоб зменшити навантаження на мережу сьогодні в Одесі не працюватиме  електротранспорт, також обмежено споживання промисловості. 

Обстріл Одеси

Вночі 25 березня в Одесі було чутно вибухи. Повідомлялось, що мешканці деяких районів залишилися без світла та води. Повідомлялося про роботу сил ППО.

Пізніше стало відомо, що під час атаки дронів-камікадзе по Одесі та області росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, в ДТЕК зазначили, що вночі окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів НЕК "Укренерго". Через це без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.

Наразі в Одесі не працює громадський електротранспорт, а дитячі садочки, які станом на 8:00 не мають світла, прийматимуть дітей у чергові групи.

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ОдесаВідключеня світла