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В Одесі та області впали уламки збитих російських дронів

Фото: в Одесі та області впали уламки "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська атакували Одесу та область в ніч на 19 травня. Уламки збитих ворожих дронів впали на території регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram та голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Цієї ночі робота сил протиповітряної оборони на півдні України тривала понад шість  годин. Військові на півдні знищили 24 "Шахеди". В Одеській області збили 20 дронів, у Херсонській - три, у Миколаївській - один.

Внаслідок падіння уламків в Одеському районі пошкоджено адміністративну будівлю. В Одесі уламки впали у подвір'я житлового кварталу.

Як повідомляє місцева влада, обійшлося без постраждалих.

Зранку ворог запустив у напрямку Одеської області розвідувальний дрон "Орлан-10", який знищили сили ППО.

 

Нічна атака дронів

Росія цієї ночі випустила по Україні 37 дронів-камікадзе. Українські захисники знищили всі ворожі безпілотники.

Сили ППО працювали у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській та Херсонській областях.

Як відомо, у Київській області обійшлося без пошкоджень та постраждалих. У Черкаській області, як повідомила ОВА, збили два "Шахеди". На щастя, ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано.

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ОдесаППОВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниАтака дронів