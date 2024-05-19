В Одесі та області впали уламки збитих російських дронів

Цієї ночі робота сил протиповітряної оборони на півдні України тривала понад шість годин. Військові на півдні знищили 24 "Шахеди". В Одеській області збили 20 дронів, у Херсонській - три, у Миколаївській - один.

Внаслідок падіння уламків в Одеському районі пошкоджено адміністративну будівлю. В Одесі уламки впали у подвір'я житлового кварталу.

Як повідомляє місцева влада, обійшлося без постраждалих.

Зранку ворог запустив у напрямку Одеської області розвідувальний дрон "Орлан-10", який знищили сили ППО.