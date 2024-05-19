В Одессе и области упали обломки сбитых российских дронов

Этой ночью работа сил противовоздушной обороны на юге Украины длилась более шести часов. Военные на юге уничтожили 24 "Шахеда". В Одесской области сбили 20 дронов, в Херсонской - три, в Николаевской - один.

В результате падения обломков в Одесском районе повреждено административное здание. В Одессе обломки упали во двор жилого квартала.

Как сообщают местные власти, обошлось без пострадавших.

Утром враг запустил в направлении Одесской области разведывательный дрон "Орлан-10", который уничтожили силы ПВО.