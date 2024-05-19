В Одессе и области упали обломки сбитых российских дронов

Российские войска атаковали Одессу и область в ночь на 19 мая. Обломки сбитых вражеских дронов упали на территории региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram и главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Этой ночью работа сил противовоздушной обороны на юге Украины длилась более шести часов. Военные на юге уничтожили 24 "Шахеда". В Одесской области сбили 20 дронов, в Херсонской - три, в Николаевской - один.
В результате падения обломков в Одесском районе повреждено административное здание. В Одессе обломки упали во двор жилого квартала.
Как сообщают местные власти, обошлось без пострадавших.
Утром враг запустил в направлении Одесской области разведывательный дрон "Орлан-10", который уничтожили силы ПВО.
Россия этой ночью выпустила по Украине 37 дронов-камикадзе. Украинские защитники уничтожили все вражеские беспилотники.
Силы ПВО работали в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях.
Как известно, в Киевской области обошлось без повреждений и пострадавших. В Черкасской области, как сообщила ОВА, сбили два "Шахеда". К счастью, никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.
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