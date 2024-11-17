В Одесі та області відновлюють енергооб'єкти: яка зараз ситуація зі світлом

Після ранкового обстрілу РФ, ситуація з електропостачання в Одеській області, особливо в Одесі залишається складною. Енергетики будуть працювати всю ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Геннадія Труханова та канал ДТЕК.

"Енергетики працюють від самого ранку, без зупинки. І продовжать вночі, попри важку втрату - загибель своїх колег внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки. Мої щирі співчуття сім'ям і близьким загиблих", - сказав Труханов.

Він зазначив, що завдяки професіоналізму та командній роботі енергетиків, в Одесу поступово повертається світло. Наразі мова йде про об'єкти критичної інфраструктури.

По мірі заповнення систем водою, в місті підключають тепло в домівки одеситів. Однак не усі сьогодні будуть із теплом та водою. Труханов нагадав, що бювети працюють з 8:00 до 22:00.

Також мер міста розповів, що обмеження енергопостачання не дозволяє поки що запустили електротранспорт на маршрути. Однак влада шукає вихід.

"Альтернативою могли би стати гуманітарні автобуси, але законодавець так і не прийняв зміни в нормативно-правову базу, що дозволило б нам поставити їх на маршрути. Зараз шукаємо ресурси, аби задіяти Мерседеси від партнерів - зокрема, водіїв. Наразі маємо можливість запустити вже чотири автобуси. Перевезення буде безкоштовним", - сказав він.

Також Труханов прокоментував освітній процес. Він нагадав, що згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ і НС, "ці два дні будуть вихідними". Організовано роботу чергових класів в груп.

Тим часом у ДТЕК поінформували та підтвердили, що станом на вечір енергетики відновлюють енергопостачання для об'єктів критичної інфраструктури. Також там, де це можливо, повертають світло в домівки.

"Найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі. На жаль, поки що немає технічної можливості подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури Київського (мікрорайон Таїрова) та Приморського (мікрорайон Аркадія) районів міста. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.