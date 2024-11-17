В Одессе и области восстанавливают энергетические объекты: какая сейчас ситуация со светом

После утреннего обстрела РФ ситуация с электроснабжением в Одесской области, особенно в Одессе, остается сложной. Энергетики будут работать всю ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Геннадия Труханова и канал ДТЭК.

"Энергетики работают с самого утра, без остановки. И продолжат ночью, несмотря на тяжелую потерю - гибель своих коллег в результате сегодняшней вражеской атаки. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших", - сказал Труханов.

Он отметил, что благодаря профессионализму и командной работе энергетиков в Одессу постепенно возвращается свет. Речь идет об объектах критической инфраструктуры.

По мере наполнения систем водой, в городе подключают тепло в дома одесситов. Однако, не все сегодня будут с теплом и водой. Труханов напомнил, что бюветы работают с 8:00 до 22:00.

Также мэр города рассказал, что ограничение энергоснабжения не позволяет пока запустить электротранспорт на маршруты. Однако власти ищут выход.

"Альтернативой могли бы стать гуманитарные автобусы, но законодатель так и не принял изменения в нормативно-правовую базу, что позволило бы нам поставить их на маршруты. Сейчас ищем ресурсы, чтобы задействовать Мерседесы от партнеров - в частности, водителей. Сейчас есть возможность запустить уже четыре автобусы. Перевозка будет бесплатной", - сказал он.

Также Труханов прокомментировал процесс образования. Он напомнил, что согласно решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, "эти два дня будут выходными". Организована работа дежурных классов в группах.

В то же время, в ДТЭК проинформировали и подтвердили, что по состоянию на вечер энергетики возобновляют энергоснабжение для объектов критической инфраструктуры. Также там, где это возможно, возвращают свет в дома.

"Самая сложная ситуация в Одессе и Одесском районе. К сожалению, пока нет технической возможности подать напряжение на объекты критической инфраструктуры Киевского (микрорайон Таирова) и Приморского (микрорайон Аркадия) районов города. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.