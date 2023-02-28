UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Одесі та області скоротили час комендантської години

Фото: В Одесі та області скоротили час комендантської години (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

З середи, 1 березня, в Одесі та області буде скорочено час тривалості комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram.

"З 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00.00 до 05.00 години ", - повідомив він.

Під час дії комендантської години заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Зазначимо, що до цього комендантська година в Одесі діяла з 23.00 до 5.00.

Нагадаємо, в Одесі 27 лютого сталася аварія, через яку майже все місто та сусідні населені пункти залишилися без світла.

Увечері цього ж дня енергетики ліквідували аварію на високовольтній лінії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаКомендантська годинаВійна Росії проти України