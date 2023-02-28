В Одесі та області скоротили час комендантської години

"З 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00.00 до 05.00 години ", - повідомив він.

Під час дії комендантської години заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Зазначимо, що до цього комендантська година в Одесі діяла з 23.00 до 5.00.

Нагадаємо, в Одесі 27 лютого сталася аварія, через яку майже все місто та сусідні населені пункти залишилися без світла.

Увечері цього ж дня енергетики ліквідували аварію на високовольтній лінії.

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