RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе и области сократили время комендантского часа

Фото: В Одессе и области сократили время комендантского часа (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Со среды, 1 марта, в Одессе и области будет сокращено время длительности комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram.

"С 1 марта 2023 года введен на территории Одессы и Одесской области комендантский час с 00.00 до 05.00 часов", - сообщил он.

Во время действия комендантского часа запрещено пребывание людей на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Отметим, что до этого комендантский час в Одессе действовал с 23.00 до 5.00.

Напомним, в Одессе 27 февраля произошла авария, из-за которой почти весь город и соседние населенные пункты остались без света.

Вечером того же дня энергетики ликвидировали аварию на высоковольтной линии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаКомендантский часВойна России против Украины