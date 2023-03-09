В Одесі, Миколаєві та Вінниці під час тривоги пролунали вибухи

В Одесі, Миколаєві та Вінниці у ніч на 9 березня пролунали вибухи. Оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, чули звуки близько 02:50 години.
Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет підтвердив вибухи. З його слів, наразі встановлюються деталі.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
Журналісти пишуть, що вибихи пролунали у Вінниці.
Нагадаємо, в Україні у ніч на 9 березня оголосили масштабну повітряну тривогу.
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