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Тривога охопила більшість областей України: "мопеди" у повітрі

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Четвер 09 березня 2023 02:02
Тривога охопила більшість областей України: "мопеди" у повітрі Фото: Повітряну тривогу оголосили у більшості областей (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

В Україні у ніч на 9 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. В небі зафіксували ворожі дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

02:10 В зв'язку з загрозою ракетних ударів у Кіровоградській області введено екстрене розвантаження, відключили частину Кропивницького.

02:08 Мер Кременчука Віталій Малецький закликав не ігнорувати тривогу. За його словами, існує підвищена ракетна небезпека.

02:04 У Київській області - загроза повітряної атаки, сили ППО напоготові.

"Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги", - додали у КМВА.

02:01 Начальник поліції Миколаївської області заявив, що у повітряному просторі зафіксовані ворожі "мопеди".

01:58 У Кривому Розі також відключення світла. Зазначається, що це привентивний захід.

01:57 У Полтаві частково відключили електроенергію.

01:53 Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав громадян не ігнорувати попередження про небезпеку.

Тривога охопила більшість областей України: &quot;мопеди&quot; у повітрі

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Війна Росії проти України воздушная тревога
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Тривога охопила більшість областей України: "мопеди" у повітрі
Тривога охопила більшість областей України: "мопеди" у повітрі
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