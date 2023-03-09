Тривога охопила більшість областей України: "мопеди" у повітрі

В Україні у ніч на 9 березня оголосили масштабну повітряну тривогу. В небі зафіксували ворожі дрони-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

02:10 В зв'язку з загрозою ракетних ударів у Кіровоградській області введено екстрене розвантаження, відключили частину Кропивницького. 02:08 Мер Кременчука Віталій Малецький закликав не ігнорувати тривогу. За його словами, існує підвищена ракетна небезпека. 02:04 У Київській області - загроза повітряної атаки, сили ППО напоготові. "Перебувайте в укриттях або безпечних місцях до закінчення повітряної тривоги", - додали у КМВА. 02:01 Начальник поліції Миколаївської області заявив, що у повітряному просторі зафіксовані ворожі "мопеди". 01:58 У Кривому Розі також відключення світла. Зазначається, що це привентивний захід. 01:57 У Полтаві частково відключили електроенергію. 01:53 Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликав громадян не ігнорувати попередження про небезпеку.