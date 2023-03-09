В Одесі, Миколаєві та Вінниці під час тривоги пролунали вибухи
Фото: В Одесі, Миколаєві та Вінниці під час тривоги пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Одесі, Миколаєві та Вінниці у ніч на 9 березня пролунали вибухи. Оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За даними ЗМІ, чули звуки близько 02:50 години.
Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет підтвердив вибухи. З його слів, наразі встановлюються деталі.
Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.
Оновлено (03:48)
Журналісти пишуть, що вибихи пролунали у Вінниці.
Нагадаємо, в Україні у ніч на 9 березня оголосили масштабну повітряну тривогу.
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