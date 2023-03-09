Фото: В Одесі, Миколаєві та Вінниці під час тривоги пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Одесі, Миколаєві та Вінниці у ніч на 9 березня пролунали вибухи. Оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, чули звуки близько 02:50 години. Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет підтвердив вибухи. З його слів, наразі встановлюються деталі. Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій. Оновлено (03:48) Журналісти пишуть, що вибихи пролунали у Вінниці.