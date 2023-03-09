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В Одесі, Миколаєві та Вінниці під час тривоги пролунали вибухи

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Четвер 09 березня 2023 03:00
В Одесі, Миколаєві та Вінниці під час тривоги пролунали вибухи Фото: В Одесі, Миколаєві та Вінниці під час тривоги пролунали вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

В Одесі, Миколаєві та Вінниці у ніч на 9 березня пролунали вибухи. Оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

За даними ЗМІ, чули звуки близько 02:50 години.

Начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет підтвердив вибухи. З його слів, наразі встановлюються деталі.

Варто зазначити, що громадяни повинні негайно пройти до укриття як тільки починають вити сирени. Там необхідно перебувати допоки не буде даних про відбій.

Оновлено (03:48)

Журналісти пишуть, що вибихи пролунали у Вінниці.

Нагадаємо, в Україні у ніч на 9 березня оголосили масштабну повітряну тривогу.

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