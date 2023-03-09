Фото: В Одессе и Николаеве во время тревоги раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Одессе и Николаеве в ночь на 9 марта прогремели взрывы. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, звуки слышали около 02:50 часов. Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет подтвердил взрывы. В настоящее время устанавливаются детали. Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.