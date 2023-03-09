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В Одессе и Николаеве во время тревоги раздались взрывы

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Четверг 09 марта 2023 03:00
В Одессе и Николаеве во время тревоги раздались взрывы Фото: В Одессе и Николаеве во время тревоги раздались взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Одессе и Николаеве в ночь на 9 марта прогремели взрывы. Объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

По данным СМИ, звуки слышали около 02:50 часов.

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет подтвердил взрывы. В настоящее время устанавливаются детали.

Стоит отметить, что граждане должны немедленно пройти в укрытия, как только начинают выть сирены. Там необходимо находиться до тех пор, пока не будет данных об отбое.

Напомним, в Украине в ночь на 9 марта объявили масштабную воздушную тревогу.

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