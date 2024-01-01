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В Одесі та Миколаєві було чути вибухи під час повітряної тривоги

Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

В Одесі та Миколаєві було чутно вибухи під час повітряної тривоги вчора пізно ввечері, 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили, що ворожі ударні безпілотники рухаються у бік Одеси та Миколаєва.

Також голова Одеської ОВ Олег Кіпер закликав мешканців Одеського району перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Обстріл України в ніч із 30 на 31 грудня

Минулої ночі російські війська запустили територією України дрони-камікадзе, а також ракети. Вибухи були чутні у низці східних, північних та центральних регіонів.

Так, учора ввечері росіяни атакували центральну частину Харкова. Під ударом опинився, зокрема, готель Kharkiv Palace, а також житловий будинок. Повідомляється про 26 постраждалих.

Крім того, під час повітряної тривоги вибухи було чути у Черкаській області, а також у Білій Церкві Київської області. У повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу атаки ворожих безпілотників.

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