В Одессе и Николаеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что вражеские ударные беспилотники движутся в сторону Одессы и Николаева.

Также глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одесского района находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Около 1:10 ночи в Одессе прозвучала повторная серия взрывов, жителей города призвали по возможности оставаться в укрытиях.

Обстрел Украины в ночь с 30 на 31 декабря

Прошлой ночью российские войска запустили по территории Украины дроны-камикадзе, а также ракеты. Взрывы были слышны в ряде восточных, северных и центральных регионов.

Так, вчера вечером россияне атаковали центральную часть Харькова . Под ударом оказался, в частности, отель Kharkiv Palace, а также жилой дом. Сообщается о 26 пострадавших.

Кроме того, во время воздушной тревоги взрывы были слышны в Черкасской области, а также в Белой Церкви Киевской области. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки вражеских беспилотников.