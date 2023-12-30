У Черкаській області під час тривоги було чути вибухи

У Черкаській області ввечері суботи, 30 грудня, було чути звуки, схожі на вибухи. В регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У Черкаській області чутно звуки схожі на вибухи", - сказано в повідомленні.

Варто зауважити, що наразі в регіоні оголошено сигнал повітряної тривоги. У Повітряних силах попередили про загрозу атаки безпілотників по типу "Шахед".

Станом на 23:00 інформації щодо постраждалих не надходило.

Масований обстріл України 29 грудня

Вчора, 29 грудня, росіяни влаштували наймасованішу повітряну атаку проти України. Спочатку ворог атакував українську територію "Шахедами", випустивши 36 безпілотників. Також під час атаки РФ запустила десятки ракет.

Загалом окупанти застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона знищила 114 цілей.

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