ua en ru
Нд, 09 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Одесі та Харкові різко зросла кількість постраждалих від обстрілу РФ

13:56 09.08.2026 Нд
2 хв
Медики продовжують надавати допомогу постраждалим після російських атак
aimg Марія Науменко
В Одесі та Харкові різко зросла кількість постраждалих від обстрілу РФ Фото: швидка медична допомога (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Російські війська у ніч на 9 серпня атакували Одесу та Харків. Кількість поранених в обох містах досі продовжує рости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОДА Олега Кіпера та мера Харкова Ігоря Терехова.

Наслідки атаки по Одесі

За словами Кіпера, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ по Одещині зросла до 12 людей.

11 постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще одному потерпілому медичну допомогу надали амбулаторно.

Кіпер закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного відбою.

При цьому після нічної атаки російські війська не припинили спроб атакувати Одесу. О 12:55 місто та область знову опинилися під ворожим вогнем. За даними голови ОДА, у цей час працювала ППО.

Що відомо про Харків

У Харкові кількість постраждалих внаслідок ранкового російського обстрілу зросла до 37 людей.

Як повідомив Терехов, також підтверджено загибель однієї людини.

Водночас, за даними Харківської обласної прокуратури, інформація про другого загиблого не підтвердилася.

"Уточнено, що в обох випадках йдеться про одну й ту саму людину - загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, за останніми даними, внаслідок російських атак по Одесі та Харкову постраждали щонайменше 49 людей, одна людина загинула.

Нагадаємо, у ніч на 9 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ракети та понад 200 ударних дронів.

Найбільше від ударів постраждала Одещина, однак вибухи та руйнування також зафіксували в Харкові, Павлограді та інших регіонах.

Усі деталі нічної атаки та її наслідки читайте у збірному матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Одеса Харків
Новини
Одеса без світла, у Харкові "приліт" в будинок, а в Павлограді - в ТЦ: всі наслідки атак РФ
Одеса без світла, у Харкові "приліт" в будинок, а в Павлограді - в ТЦ: всі наслідки атак РФ
Аналітика
За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події За рік ніхто з бізнесу не жалівся на тиск офіційно: інтерв'ю з заступником Генпрокурора Кримом