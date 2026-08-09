В Одесі та Харкові різко зросла кількість постраждалих від обстрілу РФ

Російські війська у ніч на 9 серпня атакували Одесу та Харків. Кількість поранених в обох містах досі продовжує рости.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОДА Олега Кіпера та мера Харкова Ігоря Терехова .

Наслідки атаки по Одесі

За словами Кіпера, кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ по Одещині зросла до 12 людей.

11 постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще одному потерпілому медичну допомогу надали амбулаторно.

Кіпер закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до офіційного відбою.

При цьому після нічної атаки російські війська не припинили спроб атакувати Одесу. О 12:55 місто та область знову опинилися під ворожим вогнем. За даними голови ОДА, у цей час працювала ППО.

Що відомо про Харків

У Харкові кількість постраждалих внаслідок ранкового російського обстрілу зросла до 37 людей.

Як повідомив Терехов, також підтверджено загибель однієї людини.

Водночас, за даними Харківської обласної прокуратури, інформація про другого загиблого не підтвердилася.

"Уточнено, що в обох випадках йдеться про одну й ту саму людину - загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, за останніми даними, внаслідок російських атак по Одесі та Харкову постраждали щонайменше 49 людей, одна людина загинула.