В Одессе и Харькове резко возросло количество пострадавших от обстрела РФ
Российские войска в ночь на 9 августа атаковали Одессу и Харьков. Количество раненых в обоих городах продолжает расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера и мэра Харькова Игоря Терехова.
Последствия атаки по Одессе
По словам Кипера, количество пострадавших в результате ночной атаки РФ по Одесщине возросло до 12 человек .
11 пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести. Еще одному пострадавшему медицинскую помощь оказали амбулаторно.
Кипер призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до официального отбоя.
При этом после ночной атаки российские войска не пресекли попытки атаковать Одессу. В 12:55 город и область снова оказались под вражеским огнем. По данным главы ОГА, в настоящее время работала ПВО .
Что известно о Харькове
В Харькове количество пострадавших в результате утреннего российского обстрела возросло до 37 человек.
Как сообщил Терехов, также подтверждена гибель одного человека.
В то же время, по данным Харьковской областной прокуратуры, информация о втором погибшем не подтвердилась.
"Уточнено, что в обоих случаях речь идет об одном и том же человеке - погибшем мужчине", - говорится в сообщении.
Таким образом, по последним данным, в результате российских атак по Одессе и Харькову пострадали по меньшей мере 49 человек, один человек погиб.
Напомним, в ночь на 9 августа российские войска совершили массированную атаку на Украину, применив ракеты и более 200 ударных дронов.
Больше всего ударов пострадала Одесщина, однако взрывы и разрушения также зафиксировали в Харькове, Павлограде и других регионах.
Все детали ночной атаки и ее последствия читайте в сборном материале РБК-Украина.