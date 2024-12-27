В Одесі судитимуть працівника ТЦК за "схеми" на ухилянтах: він визнав провину і попросився до ЗСУ

Повідомляється, що відповідний обвинувальний акт вже передано до суду.

Слідство встановило, що з березня 2023 року військовослужбовець незаконно змінював дані у базі "Оберіг".

Відомо, що за хабарі в розмірі 4-7 тисяч доларів США він вносив неправдиву інформацію про непридатність до військової служби. Завдяки цим змінам щонайменше семеро ухилянтів отримали можливість виїхати за кордон, уникнувши мобілізації.

Після викриття злочинної діяльності чоловіка звільнили з ТЦК, і наразі він перебуває під вартою.

Наразі його звинувачують у порушенні ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціонована зміна, знищення або блокування інформації в автоматизованих системах). Йому може загрожувати штраф або виправні роботи строком до двох років.

У ДБР додали, що колишній працівник військкомату повністю визнав свою провину та висловив намір реабілітуватися через службу в лавах Збройних сил України.

Зазначається, що процесуальне керівництво у справі здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Відомо, що суд визначить покарання за його злочинну діяльність найближчим часом.

Фото: арешт затриманого співробітника ТЦК (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, що минулого місяця в Україні правоохоронці викрили одразу шість схем ухилення від мобілізації. Було затримано 10 організаторів.